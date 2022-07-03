日常生活中，往往討好別人更容易獲取別人的喜歡，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖個性較傲嬌，不懂得甜言蜜語，但是朋友有難卻比誰都還要暖心付出。

▍生肖虎

生肖屬虎的人看不慣別人阿諛奉承、拍馬屁，因為他們認為所有功成名就，都必須是靠自身實力爭取，要他們低下頭、放下面子去討好上位者，超級傷自尊，自己也不屑這麼做。不過對於自己珍惜和心儀的對象，他們卻可以心甘情願、竭盡所能的付出一切。

▍生肖雞

生肖屬雞的人不是不懂得討好，無論是甜言蜜語、或是追捧，這些對於能言善辯的他們都能輕鬆辦到，他們只是不願意刻意去迎合別人。對於自己珍惜在乎的對象，一旦有難，他們也會竭盡心力默默的幫助對方，但是唯獨口頭上或是行動上卻很少會有出現討好的行為，更不可能邀功。

▍生肖猴

生肖屬猴的人脾氣溫和，看似好說話，但其實這是基於他們內心願意付出的前提之下，事實上他們很少主動討好別人，也不願意做違心的事情，但是面對珍惜在乎的對象遇到難關，他們就會傾盡所有，有錢出錢、有力出力；若是討厭，就別指望他們會虛情假意迎合。