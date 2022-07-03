47歲台語男歌手葉勝欽以歌唱節目《21世紀新人歌唱排行榜》冠軍出道，發行過多張專輯，卻在今年3月因骨髓癌病逝。專家指出，骨髓癌早期沒有症狀，不易被診斷，提醒當出現4大症狀，像是高血鈣症狀如嘔吐、便秘，或是貧血、腎功能異常、骨頭酸痛，就要懷疑是骨髓癌，趕緊就醫檢查。

台語歌手葉勝欽在2020年發現罹患骨髓癌並開始化療，淡出螢光幕，最後仍不敵病魔，在今年3月因骨髓癌病逝，個性低調的他死訊在離世半個月後才公開，昨（2）日金曲獎在放映緬懷音樂人的影片時出現他的名字和照片，令人鼻酸。

台灣癌症基金會官網指出，骨髓癌稱作「多發性骨髓瘤」，屬於淋巴瘤的一種，正常的漿細胞會製造抗體（免疫球蛋白），幫助體內免疫系統對抗感染。而癌化的漿細胞會在骨髓內或是骨髓外過度增生，而且病灶處通常不止一處。好發於老年人，男性發生率比女性高。目前病因不明，危險因子可能與放射線暴露、殺蟲劑、除草劑、環境汙染，如戴奧辛有關。治療重點在於疾病的控制，延長存活期，而非治癒。

台灣癌症基金會表示，骨髓瘤早期無症狀，不易被診斷，若民眾出現高血鈣、腎功能異常、貧血、骨頭症狀4大症狀就要考慮此疾病。

台灣癌症基金會指出，高血鈣是因是骨頭遭到侵蝕，骨頭中的鈣質釋放到血液中，會出現噁心、嘔吐、便祕、口渴、意識不清，嚴重時甚至會腎衰竭。

至於腎功能異常，主要也是因骨頭的鈣釋放到血液中，造成高血鈣，症狀是尿液出現很多泡沫、水腫、食慾差。第三是貧血，骨髓腔內有大量癌細胞，影響造血功能，會有頭暈目眩、全身無力、臉色蒼白、輕微運動就會喘的狀況。

最後是骨頭症狀，骨髓瘤癌細胞會侵蝕骨頭，像被蟲蛀洞一樣，頭骨、脊椎、手骨、大腿骨等都可能出現病灶，會出現骨頭酸痛、輕微碰撞或不明原因骨折、下背痛，嚴重可能會出現神經功能受損，手腳無力或麻木。此外，其他症狀如，疲倦、厭食、體重減輕等，也可能與癌症的進展和轉移部位有關。