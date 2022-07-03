有網友在台北街頭看到一台罕見的凱迪拉克被拖吊車載送，這是相當稀有的美式跑車，讓該網友趕快按下鏡頭，照片PO到社團後立刻引發討論，吸引不少人紛紛討論這台車，但也有眼尖網友直呼：「這不就周杰倫新專輯這台！」

臉書社團「爆料公社」PO出稀有的凱迪拉克照，透露在重陽橋附近拍到這台古董車，還幽默發文：「難道是追外星人的途中，引擎故障」，照片中，凱迪拉克由道路救援的拖吊車載著緩行，由於車子沒有用帆布遮蓋，也讓車身完美線條全都露。

稀有的凱迪拉克現身台北街頭。（圖／取材自爆料公社臉書）

懂車網友一看立刻留言：「哇 凱迪拉克耶」、「1955年的凱迪拉克」、「美式肌肉車都超帥的」，不過也有眼尖網友直呼：「這不就周杰倫新專輯這台！」、「周董的嗎？」、「拍攝用車」、「我剛也想說怎麼這麼眼熟」。

其實，網友會點名周杰倫不是沒原因，這台車和周杰倫日前宣布新專輯，入鏡的凱迪拉克幾乎一模一樣，但至於是否為周杰倫買下或只是租用拍攝，則不得而知，但一台稀有的凱迪拉克現身台北街頭，也已引發網友討論。

而昨適逢金曲獎頒獎典禮落幕，周杰倫則曬出與凱迪拉克合照，並發文：「恭喜金曲獎的朋友們，讓大家再慶祝個幾天，後面哥要出來了」，並標記：「#金曲獎最多的男人 #七月六號等著」，驚喜發文讓歌迷又驚又喜。