國民黨高雄市長參選人柯志恩今（3）日起展開陸戰模式，她說，因疫情關係，會著重空、陸戰雙軌併行，而最快後天會遷戶籍到高雄新興區舅舅家。至於會住哪？她則保密不願多談。據了解，前立法院長王金平將在下周末於路竹老家，邀請柯志恩參與「早餐會」與地方人士交流，強化柯的地方人脈關係。

柯志恩今早赴湖內區參與高雄市忠義協會理監事會，與地方搏感情。她說，今天都是地方拜會行程，也有與一些新創團隊交流，選戰有自己的節奏，但現在還在找選舉團隊，以後會有更明確的公開行程。她稍早接受電訪時表示，自己人剛好在高鐵站，遇到不少年輕人跟她自拍，還幫她打氣喊「加油」，讓她非常感動。

柯志恩預計周二搬到高雄來，但住哪裡容她保密，希望外界多給她一點空間，「大家也不會去問蔣萬安、盧秀燕住哪啊？要看柯志恩隨時在路邊都可以看到」。至於戶籍確定會遷到舅舅的新興區住家，時間點可能在周二或周三，不會刻意大張旗鼓讓外界知道。

王金平將邀柯志恩與地方人士正式認識，希望短時間內讓強化柯志恩與地方人脈連結。針對「王柯會」，柯志恩說，應該是周日，詳細時間還要確認，主要是拜會一些地方人士，「我們都是客人，就去那吃早餐」。她也謝謝王院長及各方的支持。