台中市府交通局推動「梨山幸福巴士」，雇用當地民眾服務在地人，載客數近來大幅提升。(交通局提供／林欣儀台中傳真)

照顧偏鄉民眾行的便利，同時協助偏遠山區居民就業需求，台中市府交通局推動「梨山幸福巴士」，雇用當地民眾服務在地人，其中，38歲賴芸杰原本開大卡車送瓦斯，轉任幸福巴士駕駛後有更多時間照顧家人；交通局指出，幸福巴士今年1至5月載客數達3125人，較過去成長12倍。

梨山地區海拔1800公尺，是台中市最偏遠的部落，為提升偏鄉地區交通便利性，交通局運用非典型公共運輸服務，推動梨山幸福巴士，該巴士每天發車2班，繞行新佳陽、梨山、松茂、環山4大部落，一趟路約21公里，採定點定班發車且全年無休。

交通局表示，市府獲中央補助並自籌部分經費，鼓勵梨山社區發展協會投入幸福巴士預約管理媒合平台，聘僱熟悉部落路線的當地人擔任駕駛，目前駕駛人數維持在6至8人，年齡則從25歲至58歲不等，盼透過「在地人服務在地人」模式提升乘客信任感，也幫助偏鄉民眾就業。

梨山社區發展協會總幹事王淑貞說，目前駕駛團隊中，有一對是20幾歲的兄弟，另也有曾經開娃娃車的駕駛加入，而38歲賴芸杰原本在梨山地區開大卡車送瓦斯，轉任幸福巴士駕駛後有更多時間照顧家人，還可以服務鄉親；值得一提的是，這些駕駛看到乘客上車就知道他們要去哪、能將乘客送到家門口，疫情期間也分擔領要、送物資等工作，讓居民大呼「足感心」。

交通局長葉昭甫表示，今年1至5月梨山幸福巴士行駛班次共1645次，載客人數從營運初期的每月約71人，現在每月已達8、900人；梨山幸福巴士解決部落間因道路狹小、公車無法行駛的困難，也補足計程車營運缺口，民眾只要透過手機APP或電話預約即可，透過此方式盼補足山區民眾就醫、就學與採買等交通需求。