黃宣在本屆金曲獎以1票之差敗給崔健、錯失歌王寶座，會後受訪得知此事，黃宣先是故作飲恨的模樣，接著刻意模仿崔健唱腔：「什麼才一票？你們不應該跟我講，那我更在意了，真是太可惜了，開玩笑的，我已經很爽了，崔健老師一定要聽我的專輯！」他稱自己沒得獎，身邊人都比他還難過，「我剛也忙著安慰我爸媽，畢竟參加了4次，每次來參加派對就是超爽的事，可以看到頂級音樂人，我也不是流量高手，但我很珍惜每次參加金曲獎的機會，尤其這次還接下主持人」。

黃宣首度擔任星光大道主持人，憑藉清晰的口條跟絕佳臨場反應獲各界肯定，不少網友認為他可以直接當典禮主持人，但他坦言內心其實還是很想上台（領獎），「但今天我是真的玩得很開心，我不是S級藝人，每屆卻可以以不同身份來出席金曲，這已出乎我意料，今天若再得獎，會不會太過分，但我還是想跟支持我的朋友說，千萬不要難過，我會宣洩在音樂上，金曲本就是一個很奇幻的體驗，甚至已超越我要不要上台！」此外，黃宣也罕見放閃，對交往多時的經紀人女友Elsie表白，大讚「那位是我的MVP，我的經紀人她今天非常辛苦，她非常漂亮」。