在烏東盧甘斯克州城市北頓內茨克失守後，今（3日）也傳出對岸城市利西昌斯克遭攻陷，陸軍退役將領、戰爭學院戰略教官栗正傑便預言，俄軍下一步將進攻烏東交通樞紐斯拉夫揚斯克、烏南沿海城市敖德薩與尼古拉耶夫，徹底封鎖烏克蘭海岸線，他也指出，在用兵方面是烏軍大敗筆，由於損失慘重，接下來將可能面臨剩後備部隊可用的局面。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導稱，俄軍部隊目前已進入利西昌斯克市中心，「該市已被俄軍拿下並控制」。報導並稱，烏軍逃離這座城市時，炸毀並破壞包括市政廳在內的重要行政大樓。盧甘斯克州的親俄武裝份子早前也表示，已和俄軍一同控制利西昌斯克周邊所有戰略制高點，該市已經被完全包圍。烏克蘭則表示，烏軍正抵禦俄軍在利西昌斯克的猛烈攻勢，但否認已經遭到圍困。

對此栗正傑今（3日）在政論節目《新聞大白話》首先指出，在俄軍攻陷利西昌斯克後，下一步將會進攻斯拉夫揚斯克、敖德薩與尼古拉耶夫。栗正傑表示，斯拉夫揚斯克是當地交通樞紐，往西北可直通烏克蘭第二大城哈爾科夫甚至首都基輔，而若敖德薩與尼古拉耶夫兩城遭俄軍佔領，烏克蘭將成為沒有海岸線的內陸國家。

栗正傑也提到，軍隊講求全軍破敵，「先求保有有生戰力，次求破敵」，但是烏克蘭在用兵方面卻是大敗筆，他指出先前烏軍在烏南海港城市馬立波的亞速鋼鐵廠戰鬥中已折損一半精銳戰力，而這次在北頓內茨克的戰鬥中又有許多烏軍精銳陣亡或被俘，接下來烏軍將只剩下後備力量可以動員。