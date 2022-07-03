衛生局分析，連續4周疫情穩定趨緩，但目前65歲以上長輩第4劑接種率僅19.1％，市府今開設2站社區接種站催打，並發單通知5880位長輩接種。（柯宗緯翻攝）

高雄市今（3）日新增3882例COVID-19本土確診個案，盛行率16.13％。衛生局分析，連續4周疫情穩定趨緩，但目前65歲以上長輩第4劑接種率僅19.1％，市府今開設2站社區接種站催打，並發單通知5880位長輩接種。

指揮官、高雄市長陳其邁強調，65歲以上長輩以及具風險民眾，如：糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、孕婦或產後6周內婦女、慢性肺病、癌症等，由於感染COVID-19後引發重症及死亡風險較高，特別呼籲前述風險對象應依醫囑指示盡早服用抗病毒藥劑，以降低風險。

衛生局統計，近1周以來，65歲以上確診者投藥率約78％，陳其邁也拜託基層診所醫師針對高風險對象積極評估用藥，並請符合用藥的長輩朋友，感染病毒居家照護期間，均衡飲食、多喝水、多休息並依醫囑指示規則服藥，如有醫療相關問題均可洽詢居家照護醫師。

高雄市整體醫療量能充足，COVID-19確診個案97.3％為輕症或無症狀而進行居家照護，目前負壓隔離及專責病房總計2039床，空床率60.5％；加強型防疫旅館總計484床，空床率89.3％。