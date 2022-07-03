有些人天生就比較木訥，不太會說好聽話，讓另一半頭痛不已。命理網站「星座巫師」分享，獅子座、摩羯座、金牛座和白羊座的男生，不太會說甜言蜜語來哄另一半開心，反而經常以行動來表達，若不仔細體會，常常會難以發現他們的愛意。

1、獅子座

獅子男不是不會表達，只是覺得說甜言蜜語讓自己很沒面子，為了讓自己看起來帥一點，他示愛的方式經常會讓另一半感到崩潰，他內心其實很關心對方，但表面上總是裝作一副不在乎的樣子，所以不夠了解獅子男的人，就會認為他不愛另一半。

2、摩羯座

摩羯男個性內斂、不善言辭，看起來有些冷淡，但只要愛上一個人，就會把對方放入未來的規劃中，並為了這個目標努力，不願意給出虛假的承諾，他雖然說不出甜言蜜語，卻能給予另一半滿滿的關心和照顧，對方的喜好、禁忌，他全都謹記在心。

3、金牛座

金牛男不擅長表達自己的情感，喜歡一個人只想把最好的給對方，平時不會說好聽的話，只會默默守護在身旁，珍惜2人相處的時光，偶爾另一半會覺得他不夠體貼，就算生氣罵他也不吭聲，但等到冷靜下來就會發現，他愛人的方式其實做的比說的還多。

4、白羊座

白羊男個性熱情開朗、說話直接，還有點大男人主義，因此對於說情話有點不好意思，比起說甜言蜜語來哄另一半，他更擅長用實際行動來表達愛意，像是過馬路時習慣地拉住對方的手，看到另一半生病、受傷時，會比本人還要更著急，並細心地照顧對方等。