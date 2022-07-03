國民黨年底縣市長人選提名近尾聲，爭取連任的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，何時完成提名受關注。國民黨文傳會副主委林家興表示，新北和台中兩大直轄市會留在最後，最晚會在8月28日全代會前，按照既有節奏來提名。

相較民進黨多個縣市人選未決，國民黨縣市長提名大致底定，國民黨布局22縣市長，還剩下新北市、台中市、嘉義縣與澎湖縣尚未提名，而連江縣採開放參選。據了解，黨內人士透露，新北及台中已向黨中央表達先以市政優先，黨中央尊重地方意見。

林家興指出，國民黨將在8月底召開全代會，相關提名作業最晚在全代會之前都會陸續按照既有節奏來提名，新北市和台中市基本上會放在最後提名，帶動國民黨整體氣勢。

黨內人士坦言，新北市及台中市有向黨中央表達要先以市政優先，不希望涉入太早涉入太多政治選舉，因此黨中央也尊重地方的意見，至今就按照全代會的時程來走。