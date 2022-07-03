學者從政的新北市第一選區民進黨市議員參選人彭莉惠，發表好友金曲獎歌手競選歌曲《幸福北海岸》，輕快的節奏加上歌詞融合「國、客、台、英」四種語言，深受各界好評。（彭莉惠競選總部提供）

學者從政的新北市第一選區民進黨市議員參選人彭莉惠，發表好友金曲獎歌手競選歌曲《幸福北海岸》，輕快的節奏加上歌詞融合「國、客、台、英」四種語言，深受各界好評。（彭莉惠競選總部提供）

學者從政的新北市第一選區民進黨市議員參選人彭莉惠，發表好友金曲獎歌手競選歌曲《幸福北海岸》，輕快的節奏加上歌詞融合「國、客、台、英」四種語言，深受各界好評。（彭莉惠競選總部提供）

形象清新、學者從政的新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）民進黨市議員參選人彭莉惠，力邀好友金曲獎客家歌手湯運煥（東東）跨刀，量身打造競選歌曲《幸福北海岸》，輕快的節奏加上歌詞融合「國、客、台、英」四種語言，展現彭莉惠對北海岸的深厚情感與服務決心。

目前擔任淡江大學助理教授的彭莉惠，擁有國立政治大學社會學博士、美國杜克大學博士後研究員等顯赫學歷，同時也是淡水民主促進協會理事長、第12屆客家社團理事長協會主席。

彭莉惠說，她為市場攤販和農家的女兒，出身基層更能了解民眾生活需要與困難。身兼大學老師、母親、在地女兒等多重身分，非常關心幼兒教育、長者安養、青年在地就業、弱勢關懷等議題，這次參選抱持服務與回饋的精神，未來將監督市政，讓北海岸更美好、更幸福。

《幸福北海岸》這首競選歌曲輕快有勁、充滿正能量，深受各界好評，歌詞結合「國、客、台、英」四種語言，也正是彭莉惠具有多元、國際的特點，尤其 歌詞中的「靚靚个台灣、上水的台灣、the best of Taiwan」令人感到熱血。

尤其整首歌描述了選區中淡水、八里、三芝、石門的景緻，讓聽眾感受到在彭莉惠的擘劃之下，展謝「幸福北海岸」的自信與美好的未來，期盼夢想起飛、自由翱翔。

值得一提的是，彭莉惠的牽手也是知名律師「施嘉鎮」現身ＭＶ中，兩人在鏡頭前鶼鰈情深，可說是成為競選歌曲中最大亮點。

施嘉鎮指出，這次參與拍攝除表達對這塊土地的深厚情誼，力挺妻子參選到底決心，他也將發揮專才，一一協助選民解決各項法律的疑難雜症。