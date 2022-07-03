警方調閱某車行車紀錄器畫面，初步朝向半聯結車操作不當調查，釐清車禍肇因。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市沙鹿區中清路7段靠近中清路8段，3日上午11點多，發生1起連環追撞車禍，1輛半聯結車疑煞失靈，追撞前方停等紅燈的5輛轎車，其中1車駕駛腳部輕微擦挫傷，其餘駕駛均無大礙；連環車禍的5車以及肇事的大貨車駕駛，經酒測值均為0.00mg／L，目前警方正在調查車禍肇事原因。

清水警分局指出，今天上午11點多獲報，沙鹿區中清路七段近中清路八段發生半聯結車追撞連環車禍，員警趕到現場處理發現，半聯結車駕駛37歲吳姓男子，當時沿中清路七段快車道內側車道往清水方向行駛，快接近中清路八段路口時，疑因煞車失靈，整台車失控追撞前方內側車道及中間車道停等紅燈的5車。

警方表示，半聯結車衝撞時停等紅燈的5輛轎車，駕駛分別為黃男、王男、謝男、潘男、楊男等人，其車輛受損狀況均為車頭及車尾碰損。而吳姓男子的半聯結車車頭受損，現場滿地車體零件及車窗碎片，車禍現場一片凌亂。

警方指出，其中第4輛轎車駕駛謝姓男子，遭撞後腳部有輕微擦挫傷，經消防救護人員送醫治療，警方對6名駕駛酒測，無酒駕情形；警方調閱某車行車紀錄器畫面，初步朝向半聯結車操作不當調查，釐清車禍肇因，至於遭追撞的5車尚未發現肇因。