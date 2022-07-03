疫情圖示。（羅浚濱新竹縣傳真）

中央3日公布新竹縣新增確診案例，分別為423名男性和436名女性，年齡分布在0至95歲，12歲以下160位、65歲以上62位，多集中18至64歲青壯年佔7成。統計至7月2日，目前新竹縣居家隔離990人，居家照護列管人數6776人，今年累計確診人數96716人。

新增確診者分布竹北市366例、竹東鎮124例、湖口鄉97例、新豐鄉73例、新埔鎮30例、關西鎮54例、芎林鄉38例、橫山鄉18例、寶山鄉20例、北埔鄉12例、峨眉鄉8例、尖石鄉15例、五峰鄉4例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，為提升接種量能，4日至8日安排寶山鄉、竹北市、竹東鎮、新埔鎮、湖口鄉衛生所及仁慈醫院執行社區接種專案，除了持通知單長者外，並提供隨到隨打服務。湖口鄉衛生所已完成搬遷至新址湖口鄉達生路506號，請鄉親前往新址接種疫苗。

竹縣疫苗地圖：

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竹縣疫苗預約入口網：

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