1名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，她和老公離婚，但每年她都會讓孩子到前婆家過年團聚，怎料今年毒姑竟將孩子的紅包，用恐嚇的方式全收進自己口袋，還嗆原PO為何要拿小孩紅包繳學費，貼文一出引起網友們熱議：「連小孩紅包也要，這小姑缺很大」、「把孩子的姓也改了」、「堅持住」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，雖然她離婚了，但每年她都會帶孩子回前婆家過年團聚，等孩子們吃飽飯再載回家，沒想到今年毒姑竟用恐嚇方式將孩子們的紅包全拿走，事後還嗆原PO，養孩子是媽媽的責任，為何要拿小孩紅包錢繳學費，讓她不禁氣到發文直呼：「明年過年我決定我不會再把小孩載回去過年了，紅包我也不缺，想跟那一家巫婆，毒姑切斷所有關係」。

文章曝光後，吸引不少網友們留言：「發存證信函給毒姑，因用恐嚇勒索不法手段得到的紅包，請她限期退回，不然就提告」、「連小孩紅包也要，這小姑缺很大」、「紅包才多少錢啊，這樣也要跟小孩恐嚇」、「以後不用往來了」、「把孩子的姓也改了，因為毒姑說養孩子是媽媽的責任」、「本就該這麼做，堅持住」。

也有人和原PO分享自身經驗：「我懂，以前小孩還小，女兒很愛爸爸，我也會讓女兒跟她爸爸團圓過節，小孩現在長大，她可以自己決定要不要去跟爸爸過節日，加油辛苦了，是一條漫長的路」。