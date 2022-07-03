中央流行疫情指揮中心3日公布桃園新增3212例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較2日3467例，桃園疫情單日下降7.36％，其中65歲以上個案占8.37％、18歲以下個案占21.58％；而全國今日則是新增3萬2567例，較昨日3萬4748例，下降6.28 ％，疫情仍呈穩定收斂，整體趨勢持續往下。

王文彥指出，昨日桃園市社區醫療採檢站的看診人數為40人、PCR採檢人數67人，統計5月11日起社區醫療採檢站累計看診人數為2萬5296人，PCR採檢人數則為10萬7492人。另桃園市居家照護目前在案數共2萬5627人，照護案件累計44萬1242人，已完成43萬5568人，累計完成率約98.7％，確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。本市截至7月2日，專責ICU病床開設54床、收治32人、空床數22床；專責病房784床，收治266人，空床數518床，收治比率33.9％，顯示醫療能量充裕。

王文彥提醒，確診者康復後仍可能有呼吸道、皮膚或神經認知等症狀，目前全市共計9家醫院開辦「長新冠整合性門診」，包括：聯新國際醫院、林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、敏盛綜合醫院、龍潭敏盛醫院及華揚醫院。民眾自解除隔離日起算6個月內，若有相關症狀，透過整合門診主責醫師專業判斷後，即可提供整合醫療服務，只需繳交一次掛號費及一次部分負擔。「COVID-19染疫康復者整合性門診」服務醫院名單及門診時段資訊，可至衛福部網站（網址：https://reurl.cc/GxqVVW）或市府衛生局網站（網址：https://reurl.cc/o1b9av）查詢。

王文彥表示，為提升民眾保護力，市府持續規劃社區接種站於7月6日將提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日則提供莫德納與高端疫苗，這三天不限劑次及年齡（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上），只要符合接種資格，都可以前往各站接種。針對65歲以上長者，市府仍提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，完成接種的長者亦可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。如果這段期間有COVID-19確診，則建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。

王文彥談到，Novavax疫苗已抵台，可提供18歲以上民眾接種，並與其他廠牌交替使用，市府規劃7月11日於社區接種站及13區衛生所疫苗門診提供接種服務，持續辦理各廠牌疫苗接種計畫，加強提高全年齡疫苗覆蓋率以及社會保護力；而6個月至5歲嬰幼兒可接種的兒童莫德納疫苗，市府則規劃在疫苗到貨後採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園）以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式並行。