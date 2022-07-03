在民進黨立委羅致政今（3日）明確表態不參選新北市長後，也傳出衛福部長陳時中因「心灰意冷」而動了不想參選的念頭，然而相關新聞經轉發至社群平台Ptt後，立刻引起了鄉民們的高度關注，更有鄉民留言怒嗆陳時中「怕輸就說」！

據《Ettoday新聞雲》報導，屢被外界點名可能代表民進黨參選台北市長的衛福部長陳時中，傳出由於苦等不到黨中央徵召、近日又無召開選對會的消息，同時也未見黨中央出手與堅持參選台北市長的前交通部長林佳龍協調，導致他心灰意冷，甚至有不想選的念頭。

對此有鄉民痛批陳時中「怕輸就說！」、「是不是怕選不上？」，也有鄉民直言「民進黨根本不需要在雙北派人出來選，這兩年民進黨是怎麼對雙北市民的，大家看在眼裡！」、「民進黨疫情搞成這樣，派誰都選不上」，更有鄉民狠酸「選總統！」、「笑死，不是說穩上？」、「指揮官當一半落跑，市長剛參選也要落跑？」