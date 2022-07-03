台中一名醉漢日前因故攻擊同搭電梯的老翁，走出電梯後仍追打不休，結果遭老翁同行友人打趴在地，消息曝光後引發網路熱議，事發地的美容養生館也因此爆紅，除了許多網友紛紛留下5星好評，甚至還被惡搞改名成「敬老尊賢古腿法養生教育示範會館」，事件持續發酵。

臉書「記者爆料網」1日分享6月25日發生的衝突事件，8旬老翁搭電梯時不小心讓電梯門夾到25歲的胡姓男子，胡男因此在電梯內飆罵、猛推老翁，走出電梯後仍不罷休的進行毆打，結果因此和一名勸架路人大打出手，最後又遭一群人打趴在地。

事後警方將雙方帶回、依違反社維法處理，不過事發地點的地標養生館因此爆紅，網友們紛紛大讚養生館的按摩手法，「謹慎的按摩手法、讓人放鬆的氣氛和客氣的快打部隊，去除客戶一身的壓力與負面情緒。讓客戶有冰涼的SPA體驗，一樓大寬坪數的按摩空間，以及舒適的冰涼地板，讓客人進行消暑的動作，實在一流」、「舒服按摩的力道專業不偷懶，客人舒服到在電梯門口睡著了，男技師這麼優質的技術，能不推嗎？」、「即便人不在台中，隔著手機螢幕還能夠讓人舒服、放鬆，師傅的多年好功力不可小覷！」

甚至有人將該地點的Google地點改名成「敬老尊賢古腿法養生教育示範會館」，笑說「五星吹捧，具有路見不平的善良民眾，打退不懂敬老尊賢的少年仔」、「老人友善環境」、「敬老尊賢的一個好去處！」、「敬老楷模」，截至3日16時，評價高達3千多則。