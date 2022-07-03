8月31日前購買「可口可樂」和在玩瓶600毫升寶特瓶，有機會換限量收納背包。（可口可樂公司提供）

「可口可樂」日前宣布在包裝玩創意，推限定款「和在玩瓶」，瓶身隨意搭配就能玩出趣味互動。2日起更在台北華山1914文化創意產業園區限時打造一座「可口可樂」和在玩遊樂園，園區內的4大遊戲區，皆從各款瓶身指令出發，有互動滿分的「跳起來遊戲區」、「動感音樂車」、「人體極限挑戰區」，還有社群必曬的「上山下海拍照區」，而參與遊樂園活動的玩家，還能獲得「可口可樂」各式周邊。

呼應「可口可樂」和在玩瓶的創意巧思，「可口可樂」在華山文創園區打造充滿動感與活力的「和在玩遊樂園」，將園區分為4大遊戲區，其中「跳起來遊戲區」與「動感音樂車」利用虛實整合技術，邀請玩家跟著螢幕上指示與音樂節奏擺動，挑戰即時反應力；而社群打卡必拍的「上山下海拍照區」則將最潮的SUP充氣式立槳板與愜意的山林露營場景搬進園內；最具挑戰的「人體極限挑戰區」，由一旁巨型「可口可樂」和在玩瓶隨型罐包裝來隨機決定挑戰的字詞組合，玩家需同時將四肢放置在對應的遊戲墊上，考驗玩家的柔軟度與肌耐力，玩家只要參與任一項體驗並闖關成功，就有機會拿到限量「可口可樂」好禮。

不僅如此，「可口可樂」和在玩瓶更加碼推出開瓶見喜活動，即起至8月31日前凡於全台便利商店、超市及各大量販店購買「可口可樂」和在玩瓶600毫升寶特瓶，開蓋後瓶標內顯示「恭喜獲得暢玩好禮」，即可兌換限量「可口可樂」超輕量收納背包。