第33屆金曲獎圓滿落幕，總統蔡英文也在今（3）日凌晨第一時間在臉書發文恭喜所有得獎者和音樂人，更提到獲得最佳新人獎的珂拉琪、榮獲特別貢獻獎的邱晨、台語女歌手的江惠儀等音樂人，呈現出台灣多元語言、文化的美麗，更希望不同立場的人都能共同珍惜很重要的民主和自由精神。此篇文章一發出，立刻吸引了3.6萬網友湧入該篇貼文按讚留言，直言「最會蹭的總統」，引發討論。

蔡英文表示，睽違17年，金曲獎今年來到高雄舉辦，開場的表演「今晚，我要去高雄」，展現了正港的高雄特色，這也讓蔡英文坦言「台灣豐富的音樂能量，也是因為一代一代的音樂創作者接棒努力」，同時也點名了獲得特別貢獻獎的邱晨，他為鄉土、為母語的創作，帶給台灣音樂深遠的影響，更提及了獲得最佳台語女歌手江惠儀的感言指出，無論用什麼語言方式，謝謝所有音樂藝術領域的前輩朋友記錄台灣的過去、現在和未來。蔡英文更說「希望不同立場的人都能共同珍惜我們很重要的民主和自由精神」。

蔡英文最後說，「今晚在高雄，金曲33也用音樂展現了台灣多元奔放的文化活力」，同時她也恭喜所有的得獎者，也謝謝所有音樂人、表演者，以及辛苦的主辦單位，在疫情下仍用音樂，記錄下這塊土地不同的樣貌。

而此篇文章一發出，立刻引來3.6萬網友按讚，留言卻紛紛齊轟「真厲害什麼都能蹭」、「最會蹭的總統」、「別蹭了行不」、「叫人吃石斑，自己吃鈔票，蔡英文下台，全民才有救」、「妳應該睡了，且在打呼，但為何要假裝妳沒睡？」、「總統很會發這種文耶」。