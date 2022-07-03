桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人參加台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人參加台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人參加台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人參加台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人參加台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人參加台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人參加台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人參加台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦3日邀請日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰及交流協會職員一行，出席在樂天桃園棒球場舉行的台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」。鄭文燦與泉裕泰分率所屬球隊上場揮汗競賽，兩人在球場輕鬆暢談誰擊出好球、誰帥氣跑壘成功，以及台日文化、體育交流的趣事，讓今日賽事以「超越勝負的感動」劃下句點，增進台日友好。也希望疫後台灣日本能夠盡快恢復觀光互訪，並期許今年樂天桃猿隊可以順利獲得季冠軍、問鼎總冠軍。

鄭文燦首先恭喜日台交流協成立滿50週年，並表示自疫情爆發以來，台日間雖然因為疫情較難實際往來，但依然積極以視訊等方式建立經貿、教育及文化等連結，不論是防疫物資的互贈，或是線上與友好城市共慶締結紀念日，彼此內心的距離都更加親近。期待台日之間友好情誼及文化、旅遊等交流，能隨著往後國境開放，快速恢復以往熱度。

鄭文燦表示，體育交流是促進人與人友誼的重要活動，也是跨越國界與政治的共同語言，樂天桃園棒球場是日資樂天桃猿棒球隊的主場，今日透過台日壘球友誼賽的交流，深化台日彼此的情誼，也讓共同參與友誼賽的職員眷屬能享受壘球運動的樂趣。他也祝福今年樂天桃猿隊可以前進冠軍，讓棒球運動在桃園發展更加蓬勃。

泉裕泰表示，今年適逢日台交流協會成立50週年，在這個具有紀念意義的年份，特別感謝市府和樂天桃猿的細心安排，很多協會成員原先沒有打過棒壘球，都還是玩得很開心。棒球是日本和台灣的共同語言，我們都熱愛台灣、熱愛日本，今天上場的三個球隊都是超強團隊，讓我們和桃園的美好回憶又增添新的一頁。疫情慢慢結束，日本朋友和台灣朋友都已經等不及要互相訪問，相信今年將會是台灣日本之間交流非常具指標意義的一年。

秘書處長顏子傑表示，桃園與日本各項交流都非常熱絡，市府在去年出版《桃園散策》，精選桃園與日本有關的人文歷史及精彩景點，今年預計將更新再版，盼吸引日本高中生於國境開放後能首選桃園作為修學旅行地點。此外，今年7月11日至8月12日，在市府1樓川堂將舉辦「國際交流城市物產展」，其中日本就有7個友好城市共襄盛舉，屆時歡迎來桃園一覽各城市特色。