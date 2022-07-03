多數公寓大廈都有公共用電範圍，包括電梯、樓梯燈、地下室用電等，不過一名女網友指出，婆家為了省電，把電鍋放在鞋櫃上接外面的公用電煮飯，甚至打算拿延長線接公用電回家使用，極力勸阻公婆仍不聽勸，讓她搖頭直呼，「省錢省到生活品質都沒了」。

原PO在臉書粉專「靠北婆婆2.0」匿名發文，指出婆家為了省電費，把電鍋放在玄關的鞋櫃上接外面的公用電煮飯，讓她相當傻眼，「這是竊電耶，而且在鞋櫃上煮飯，不噁心嗎？」

不僅如此，有次原PO看到老公在廚房忙進忙出，以為公婆想通了，打算把鞋櫃上的電鍋搬回廚房使用，一問之下才知道，「他們是打算拿延長線接外面的公用電進家裡用！」

原PO連忙制止，直言用公用電煮飯本就是不對的，只是管委會沒發現或不計較，且公用電的錢是大家出的，如果有住戶檢舉，管委會是可以追回之前偷用的電費，「追回的錢只會多不會少，你們確定要這樣嗎？」然而公婆聽完仍我行我素，讓她覺得相當丟臉，也不禁感嘆，「省錢省到生活品質都沒了」。

貼文一出，不少網友驚呼，「好瞎的婆家」、「婚前一定要去對方家好好深入了解」、「該省的不省，不該省的一直省」、｢偷電很過分，還光明正大更噁心」，也有人感同身受，「我自己的親媽也這樣，連女兒講都要吵架了，更不用說是媳婦了」、「我家婆婆也是這樣，但是為了和諧關係，我選擇繞道而行」。

另有網友警告，「先不管竊不竊的事情，用延長線接高耗電的電器是很危險的事情，不要這樣用」、「加熱型的電器插延長線同時使用很危險，尤其舊型的延長線沒有安全裝置，可能會直接燒起來，真的要多注意」。