世界盃男籃資格賽第3階段，中華隊今天（3日）以49比89大輸40分，賽後總教練周俊三指出，年輕球員衝勁十足，可惜沒有運用團隊優勢、無法完美展現團隊籃球，無奈再吞下敗仗。

中華隊首節曾取得領先，不過該節後段被日本隊打出12比0攻勢後就一路處於挨打地位，落後分數也越來越多，從上半場打完落後15分，第3節中華隊單節僅得9分、比日本隊少了一半，也讓落後分數增加到24分，第4節日本隊沒有鬆懈精神，最後以40分之差帶走勝利。

賽後記者會中華隊教頭周俊三表示，此役中華男籃確實沒表現出一支像籃球隊的樣子，所以輸了這場比賽，也從日本隊身上學到打球技巧、團隊攻防上的優點，日本隊展現出對於球賽必勝的決心，也讓中華隊獲益良多。

周俊三補充：「這次世界盃陣容，隊上年輕球員都是非常躍躍欲試，想在場上有表現，很可惜打得並不是那麼聰明，沒有充分運用團隊優勢。」

此役頻頻挑戰日本隊防守，為中華隊貢獻全隊最高15分的旅美好手唐維傑表示：「這是艱苦的一敗，日本隊進攻、防守都很好。」