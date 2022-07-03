蕭淑慎在《外送英雄》演出夜總會媽媽桑。（LiTV、樂鑫文化傳媒提供）

明金成生前與《外送英雄》瑭霏、蕭淑慎、李沛旭合影。（LiTV、樂鑫文化傳媒提供）

《外送英雄》劇集宣布推出原汁原味30分鐘《明導拍攝初始篇（前導先行）》，製作團隊將明導其珍貴的掌鏡影像與客串畫面全公開，劇中不但邀請到李銘忠、李沛旭、瑭霏、陳璽安與錢俞安等演員，飾演表面上為「外送員」，實則是緝毒的臥底警察外，也邀請蕭淑慎以彩蛋形式演出，影片公開後，蕭淑慎飾演的夜總會媽媽桑讓人驚艷。

蕭淑慎的「媽媽桑」，被讚與足以與《華燈初上》的林心如與楊謹華並駕齊驅，她坦言自己沒看《華燈初上》，「但我知道這部戲很紅，我是那種追劇很瘋狂的人。其實我已經很久沒追劇，因為我很清楚自己一看便會入戲太深不睡覺！」

蕭淑慎憶起接到邀約時，曾考量身體狀況，劇組允諾1天之內便可拍完戲份，當時製作人只對她說「明金成說妳一定要來啦」，她便拗不過好友請託。她透露接演前，不但不知道演什麼，更沒有劇本，「我說我明天都要拍了，都不知道我要演什麼？也不知道是什麼狀況。我真的是到前一天才知道演一個媽媽桑。明金成就說『老蕭！妳來就好！反正大概那個方向，然後照這樣的狀況去詮釋那個氛圍』」。

她說，在明金成仍是演員時兩人即認識，2000年時與那維勳一起在花東拍攝鄧安寧導演的民視劇場《聽海》成為莫逆，平常是獨行俠的她，和很多演員都合作完便不聯絡，唯獨明導是少數會聯絡的老友，「他沒有變的就是，感覺還是20年前那個樣子，即便是個導演仍非常照顧人，而且他很會照顧每一個人的情緒，這是我覺得很難得且難能可貴的特色！我說你都沒有變哩！他則笑回『就變胖嘛，不然為什麼會當導演？就是變胖了演員幹不下去啊』」，雖然明導大她沒幾歲，但總是感受他的暖。蕭淑慎對老友驟逝萬般不捨，也對自己能接演《外送英雄》深感榮幸！

因腫瘤開刀，蕭淑慎坦承推掉不少戲劇邀約，她說這段期間服藥調養下，副作用便是易倦與臉腫，當這些問題降臨在演員身上時，會造成劇組困擾，想到這些後，就算拿到超愛的劇本也只能忍痛婉拒。不光如此，病況也影響到她為人母的期待，早前老公社群貼了張夫妻同抱小孩的照片，瞬間引爆粉絲祝賀，後來才得知誤會一場，是親戚的小孩。

被問想生嗎？她嘆氣表示：「想生啊！但我一直在吃藥調養，怎麼去做備孕這件事？再加上我現在已經46歲了，要再生個小孩有點辛苦，我自己也覺得可惜，但沒辦法！」至於凍卵也無法進行，「要凍卵就得要停藥，我可能有一點遺憾，就是年輕時沒有這個意識，或許之後吧！之後看看緣分，如果身體、整個狀態都允許的話，但現在為止是不太可能。」

蕭淑慎在演藝圈超過20載，現在大部分心力放在自家美療診所上，僅偶爾在螢光幕前露臉，「不管好的、壞的都是我的經歷！」坦承改變最多的是脾氣，「以前脾氣不好，我可能是那種0.1秒會暴怒的人！但經過時間淬煉，你會發現好像真的不如意是正常，以前就會覺得不是啊，在我身上怎麼可以發生這樣的事？不可以對我不公平！你就是要對我好啊！但是後來知道，哪有什麼不可以，人都是一樣的，任何事發生在身上後，就是要靠自己走過去！所以看到我現在這個樣子，就是我自己滿驕傲的一件事，我覺得我現在比以前好，一切都值得！」