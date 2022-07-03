新竹市3日新增764例確診個案，今年以來累積7萬156例，居家照護者為5631人、居家隔離者為1342人。

市府表示，中正市場、體育館及慈濟靜思堂3處疫苗施打站，7月4日起將開設「兒童第2劑疫苗施打專案」，提供符合5-11歲兒童第2劑施打資格者施打服務，請與第1劑接種滿4週以上且尚未接種第2劑學童依學校通知期程地點，著體育服到站施打。

中正市場及體育館施打站開放期間為7月4日至7月15日之周一至周五，慈濟施打站開放時間則為7月4日至7月8日，開站時間皆為上午8至11時、下午14至17時，其中7月4、5日（開站首2日）施打莫德納疫苗，其餘皆為兒童輝瑞（BNT）疫苗。依指揮中心建議，惟有第1劑接種後出現嚴重不良反應等特殊情形下，才可以不同廠牌疫苗完成2劑接種，提醒家長應注意不同廠牌疫苗接種期程。

衛生局提醒，學童接種當日請著體育服、攜帶健保卡、接種紀錄卡（小黃卡）前往接種地點。另若為3個月內曾經確診者，可於確診日滿3個月後逕向合約疫苗診所預約施打。

若需開站時段外接種，符合接種資格幼童之家長自即日起已可選擇於合約醫療院所開診時間預約接種疫苗；若有相關疑問，歡迎致電本市居家照護關懷中心03-5320900，24小時由專人提供諮詢服務。