振樺電(8114)每股盈餘分配之現金股利4.5元，周五除息首日，開盤五分鐘即攻上136.5元，大漲8元或6.22%，成功完成填息，但隨後賣壓出籠，兩度翻紅仍無力抵擋頹勢，終場收跌6元或4.67%，報122.5元，失守5日線、月線。三大法人方面，近5日共買超1628張，投信雖然連6日賣超，但外資已連2日調節，

針對近期企業關注的調漲電價議題，振樺電發言人徐瑞妤表示，公司看法還好，並非重工業生產，受到影響不會太大。

IPC在前年去年疫情時都較辛苦，營收都有delay耽擱到，展望下半年營運，振樺電第二季缺料狀況比第一季逐步緩解，第二季出貨狀況強勁，可望延續動能，下半年營收可望會比上半年好。

振樺電董事長陳茂強日前也提到，若沒出貨也會遞延至第三季，目前訂單能見度達九月，第三季有信心比第二季好，下半年缺料問題緩解，今年可望較去年審慎樂觀，不過仍需看出貨順暢與否。