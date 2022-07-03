再變換車道時不慎擦撞，兩車均失控打滑，撞上內側護欄。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

所幸2車共7人均有繫上安全帶，沒有造成嚴重傷亡，警方則表示，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

這起事故發生在１日下午４點左右，國道三號北上190.8公里處，有其他駕駛的行車紀錄器拍到，2名自小客車駕駛在國道競速，以飛快的速度向北，不到1分鐘的時間，就看到2車擦撞停在路旁。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

國道三號彰化和美路段1日發生一起嚴重車禍，84年次的程姓駕駛與85年次的莊姓駕駛，2車疑似在國道競速，再變換車道時不慎擦撞，兩車均失控打滑，撞上內側護欄，所幸2車共7人均有繫上安全帶，沒有造成嚴重傷亡，警方則表示，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

這起事故發生在１日下午４點左右，國道三號北上190.8公里處，有其他駕駛的行車紀錄器拍到，2名自小客車駕駛在國道競速，以飛快的速度向北，不到1分鐘的時間，就看到2車擦撞停在路旁，其中一輛車尾幾乎全毀，幾乎看不出車型。

警方表示，出不了解程姓駕駛在變換車道時不慎擦撞莊男，莊男車輛打滑撞上外側護欄，由於撞擊力道過於猛烈，車尾幾乎全毀，左後輪也噴飛掉落，滾到近百公尺遠，所幸2車駕駛與乘客共7人，都有系上安全帶，沒有造成嚴重傷亡。

警方說，由於零件四散造成後方遮輛回堵，所幸未釀成二次事故，不過詳細的肇事原因仍有待調查釐清，也提醒用路人，行駛國道若要變換車道或超越前車時，應依標誌、標線、號誌指示，先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道。