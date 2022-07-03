台北自來水事業處宣布，位於北市公館地區的自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區，2、3日兩天假日開放免費入園，也宣告揮別疫情，睽違2年回歸水樂園行列。3日天氣放晴，許多家長帶著小孩，脫掉口罩，盡情地玩水享樂。（鄧博仁攝）

台北自來水事業處宣布，位於北市公館地區的自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區，2、3日兩天假日開放免費入園，也宣告揮別疫情，睽違2年回歸水樂園行列。3日天氣放晴，許多家長帶著小孩，脫掉口罩，盡情地玩水享樂。（鄧博仁攝）

台北自來水事業處宣布，位於北市公館地區的自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區，2、3日兩天假日開放免費入園，也宣告揮別疫情，睽違2年回歸水樂園行列。3日天氣放晴，許多家長帶著小孩，脫掉口罩，盡情地玩水享樂。（鄧博仁攝）

台北自來水事業處宣布，位於北市公館地區的自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區，2、3日兩天假日開放免費入園，也宣告揮別疫情，睽違2年回歸水樂園行列。3日天氣放晴，許多家長帶著小孩，脫掉口罩，盡情地玩水享樂。（鄧博仁攝）

台北自來水事業處宣布，位於北市公館地區的自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區，2、3日兩天假日開放免費入園，也宣告揮別疫情，睽違2年回歸水樂園行列。3日天氣放晴，許多家長帶著小孩，脫掉口罩，盡情地玩水享樂。

考量部分民眾仍對疫情有疑慮，北水處表示，自來水園區落實防疫措施，包括量測體溫、提供酒精消毒、加強清消頻率、定時水質檢測、員工自主健康管理等，園區水鄉庭園出入口設置即時人流顯示器，官網可同步查看，如超過500人將暫停開放進入戲水區，以符合社交安全距離。