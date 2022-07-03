機車騎士高速騎經路口時，竟當場與另一方向的轎車碰撞，騎士整個人飛出車外，騰空翻了好幾圈落地，轎車車頭全毀，機車則炸出零件。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

台中市北屯區昨（2）一處路口發生恐怖車禍，1名機車騎士高速騎經路口時，當場與另一方向的轎車碰撞，騎士整個人飛出車外，騰空翻了好幾圈落地，轎車車頭全毀，機車炸出零件，影片曝光，不少網友發現該路口竟沒有紅綠燈，直言太誇張，所幸騎士僅左手骨折，雙方均未酒駕。

臉書「記者爆料網」日前分享1段行車紀錄器影片，1輛白色休旅車在行經路口時直行，下秒1輛機車從左方高速闖進路口，當場撞上休旅車的車頭，騎士被撞飛，身體騰空翻了好幾圈後重重落地，轎車的車頭保險桿也脫落、車頭全毀，機車則零件炸飛，影片曝光嚇壞不少人。

機車騎士高速騎經路口時，竟當場與另一方向的轎車碰撞，騎士整個人飛出車外，騰空翻了好幾圈落地，轎車車頭全毀，機車則炸出零件。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據悉整起事件發生在2日下午2點多，台中北屯區發一名易姓機車騎士（44歲）行經南興二路、軍福十九路口時，和另一輛轎車發生擦撞，騎士當場騰空旋轉數圈後落地，左手骨折，驚險畫面嚇壞路過駕駛。由於發生事故的路口沒有交通號誌，警方調查雙方均未酒駕，研判易姓騎士行經路口未依標誌停讓，轎車張姓女駕駛（43歲）未依規定減速，引發事故，詳細肇事責任歸屬，仍需進一步釐清。

網友紛紛留言「路口都沒減速主要來車」、「有紅綠燈都會出車禍了、更何況是無號誌燈的地方、台灣人的駕駛水準不出事故很難」、「怎麼會騎這麼快」、「還好只有骨折，感覺摔得不輕」、「真的要有紅綠燈啦」。