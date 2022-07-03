2022年雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑得獎名單。（周麗蘭攝）

今年參賽的水洗豆。（周麗蘭攝）

今年參賽的日曬豆。（周麗蘭攝）

今年參賽的蜜處理豆。（周麗蘭攝）

今年勇奪雲林生豆評鑑特等獎得主為果語工坊、力冠生技公司、賴林芙蓉。（周麗蘭攝）

雲林咖啡種植面積約60公頃，年產量約64.2公噸，今年有145件參與雲林縣府自辦的生豆評鑑，件數比去年多2成，分水洗、蜜處理、日曬豆3組評鑑，高達138件達精品咖啡豆等級，3組特等獎得主分別為果語工坊、力冠生技公司、賴林芙蓉，最大贏家是包辦3個獎項的元富咖啡莊園。

雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑自1日起進行，評鑑團隊包含3位專業烘豆師及12位具公信力的感官評審，依據SCA美國精品咖啡協會標準規範，包含乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感、綜評等10項指標評鑑。

評鑑結果3日出爐，145件中除2件物理篩選未通過外，參與杯測的143件豆子中有138件分數超過80分，換言之高達9成6咖啡豆達到國際精品咖啡等級。

本次咖啡豆評鑑總召集人吳原炳表示，精品咖啡只占全世界咖啡15％，精品咖啡必須經過生豆篩選，扣分不能夠超過5分、不能有一級瑕疵，杯測要80分以上，在他看來，只要達到精品等級就是世界級咖啡。

吳原炳說，古坑咖啡因海拔之故，從海拔300公尺到1300公尺都有，微型氣候豐富，此地咖啡莊園的特殊性比其他產區更特別，今年得獎者有一些新的莊園出現，這代表新舊莊園同時在努力。

今年勇奪特等獎的3支特等獎咖啡豆，有2支藝妓品種、1支鐵皮卡品種，吳原炳表示，藝妓是全世界目前得獎最多的咖啡豆品種，它的發源地原本在衣索比亞，移植到台灣，風味又是獨樹一格；鐵皮卡在雲林拿到也很特殊，因為最佳種植海拔約在1300公尺。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣咖啡產銷履歷面積逐年攀升，每年舉辦生產管理、後端加工、萃取、感官品評課程培養具潛力的咖啡農，也希望透過咖啡豆評鑑引導咖啡農建立品質分級制度，與國際接軌，打響古坑咖啡知名度。

2022年雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑得獎名單如下，「日曬處理」組特等獎賴林芙蓉；頭等獎嵩岳咖啡、桂竹林咖啡；金質獎東璧咖啡、武氏青、元富咖啡莊園。

「蜜處理組」特等獎力冠生物科技股份有限公司、雲林古坑咖啡企業有限公司、黃智偉；金質獎永舜咖啡莊園、櫻桃果古坑咖啡莊園、山海觀咖啡莊園。

「水洗處理組」特等獎果語工坊；頭等獎元富咖啡莊園、科那咖啡莊園；金質獎山津咖啡莊園、森晴農園、元富咖啡莊園。