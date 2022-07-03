烏克蘭部隊最近發布了新的照片，顯示他們剛剛收到了波蘭提供的「卡拉博」(Karb)自走榴砲，並且已經投入實戰，打擊俄羅斯軍事陣地。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭總司令扎盧日尼(Valerii Zaluzhny)表示，目前烏克蘭部隊已經能夠熟練的操作波蘭捐贈的現代遠程火砲系統。「我們感謝夥伴國家所提供的武器、彈藥和車輛，幫助我們捍衛烏克蘭和整個歐洲的和平。」

「卡拉博」是波蘭設計的155公釐/52倍徑自走榴砲，採用了韓國 K9「雷霆」自走砲的底盤，與英國AS-90M「勇敢之心」自走砲(Braveheart)的砲塔，砲管則是源自德國萊茵金屬公司(Rheinmetall)的 155mm/52L砲，射控系統是波蘭的「黃玉」火控系統，是個博采眾家之長的混血大砲。

另有一挺12.7公釐機槍做為輔助武器，「卡拉博」還在砲塔兩側配備了4枚 81公釐煙霧彈。

由於採用德國萊茵金屬公司 的 155mm/52L砲，因此射程大約在30~40公里區間，連續射擊可達到每分鐘6發；全車採用焊接鋼結構，裝甲可提供小口徑武器火力和砲彈碎片的防護，另有自動滅火系統避免在中彈後殉爆。

波蘭媒體報導，烏克蘭已經收到了18門「卡拉博」自走砲。