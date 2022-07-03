許多人都深受排便不順所困擾，不過治療前後最好注意生活狀況。一名女網友就表示，自己近日吃了一包排便酵素、通了2天的宿便後，終於和男友在床上激戰，沒想到愛愛到一半時，因為太舒服就放鬆到拉屎了，直到男友發現大腿溼溼熱熱的，兩人才驚覺情況不對！

原PO在Dcard發文表示，一包酵素約能通2至3日的宿便，第3日通常就沒什麼宿便，「排出來像水一樣，沒有顆粒，只有像海帶的其他軟物質」；沒想到當天和男友大戰一場時，「搖到一個放鬆結果我就拉屎了……」，且還是男友感覺大腿溼溼熱熱的才發現，讓兩人當場冷感。

原PO透露，事後男友讓她回家冷靜一下，直到第2天邀約再戰之後，男友才吐出一句，「你的屎真的讓床單很臭，別再來了」；原來男友有了第一次經驗後，準備了避免床墊濕掉的防水墊，讓原PO感激對方如此貼心，「這麼糗的事還在一起，是真愛吧」。

對此，許多網友紛紛打趣回應，「屎料未及」、「還好男友沒有屎亂終棄」、「這個男友可以嫁了啦」、「無地放屎」、「Amber 是你？」、「屎終如一」、「屎破添精」。