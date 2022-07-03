大陸一艘安裝海上風力發電機的工程船昨（2）日於香港西南海域沉船，除了獲救的3名船員，尚有27人失蹤。香港飛行服務隊持續擴大搜救，但因當地氣候條件不佳，搜救難度很高。

大陸工程船「福景001」昨日斷成兩截並沉沒，截至目前，船上30位船員當中，其中3名獲救，另有27名棄船逃生但仍失蹤。港府飛行服務隊獲報後前往事發海域進行搜救，目前將搜救範圍擴大。

據悉，飛行服務隊昨日調派2架次定翼機及6架次直升機到場，並召喚休假人員，總計共出動飛行員18人次、指揮人員18人次參與救援工作。

香港電台報導，飛行服務隊總監胡偉雄今日表示，他們獲報後進行搜救工作一直至入夜，但由於現場有風力發電場障礙物，加上風暴影響，持續搜救會大大降低機組人員的安全係數，因此在入夜後暫停搜救工作。飛行服務隊今日繼續派出搜救隊到現場，現場還有大陸的救援船。

胡偉雄說，當時情況危急，船身沉沒速度快，船員未能放置救生艇到海面，會盡力尋找生還者，又說如果船員落海，他們會隨水流漂浮，因此將搜索範圍擴大。

飛行服務隊說，搜救過程有很多危險及不確定性，因為當時救援飛機面對強逆風和氣流，較平時高出幾倍的飛行困難，對燃油及續航力形成挑戰，雲層也較想像中低，事發現場接近大範圍的風力發電場，而發電場的牆身很高。

另據央視新聞，昨日事發現場接近颱風風眼，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面浪高10米。除天氣情況惡劣外，事發現場附近有多個風力發電裝置，風車讓海浪更高，大幅增加搜救難度和危險性。