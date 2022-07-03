羅智強全台輔選首站到屏東 曝因為欠蘇清泉「這份情」

前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉後，啟動2022全台輔選，首站選在國境之南屏東縣，為國民黨提名縣長參選人蘇清泉站台；民進黨屏東縣長參選人周春米也趁著周日接受前總統陳水扁電台訪問。藍綠選將馬不停蹄，讓民眾感受選情慢慢增溫。

羅智強宣布要當2022最佳配角時，首位輔選的縣市長人選就是蘇清泉，他透過，2014年自己遭遇「頂新門神」風暴時，被抹黑成十惡不赦的貪官汙吏，於是遠走美國哈佛大學訪問學人一年，回台後從屏東出發，想要徒步走回台北。

原本計畫是一邊走路、一邊演講，但身上背著沉重標籤，時任立委蘇清泉不懼流言，幫他辦了一場演講，並送暖表示，「我相信你的為人，我知道你是被抹黑的，媒體輿論對你並不公道！」讓羅感受人情冷暖四個字，所以說什麼第一站都要來為蘇加油打氣。

蘇清泉表示，現階段會陸續在各鄉鎮成立後援會，於屏東市的競選總部也擇期啟用，各黨職參選人紛紛靠攏，隨著聲勢越來越壯大，相信藍軍就會歸隊，同時拉攏中間選民，可望讓這片綠地變藍天。