俄羅斯科學院西伯利亞分院理論與應用力學研究所首席研究員阿納托利．馬斯洛夫（Anatoly Maslov）因涉嫌叛國罪被捕，他被控與中國情報機構合作，出賣了屬於國家機密的高超音速技術數據。而就在不久前已有另一名任職於新西伯利亞國立大學學科學家亦遭逮捕，他的罪名是向中國傳送機密的數據材料。連續2件涉及中國的科技間諜案，顯示在表面上俄中關係友好的形勢下，兩國檯面下的較勁與間諜行動仍未減緩。

《路透》引述俄羅斯《塔斯社》報導，消息人士說，馬斯洛夫涉嫌提供屬於國家機密等級的重要數據，這些數據與俄羅斯的高超音速技術有關。他補充說，嫌疑人已被轉移到莫斯科的列福爾托夫監獄。此案正由俄羅斯聯邦安全局中央辦公室進行調查。

報導稱，根據俄羅斯科學院西伯利亞分院理論與應用力學研究所的網站信息，馬斯洛夫是粘性流體動力學領域的知名專家，他是該研究所的首席研究員。馬斯洛夫所從事研究的主要方向是空氣動力學。他開發了高效的演算法，並在俄羅斯首次對可壓縮氣流的穩定性進行了數值計算，顯示了通過冷卻飛機表面使超音速邊界層完全穩定的可能性。該研究所的網站指出，近年來，馬斯洛夫推出了一個新的新的科學方向，即在微觀層面的流動實驗研究，獲得了關於微流體流動和微射流結構的獨特數據。

據悉，現年75歲的馬斯洛夫是新西伯利亞國立大學的教授，他的學生包括11名博士，9名博士生和一名俄羅斯科學院的通訊院士。此外，該科學家還是俄羅斯理論和應用力學國家委員會的成員，以及俄羅斯國家機械工程委員會的成員。據他的同事稱，馬斯洛夫是在今年的6月28日被捕。

數日前《塔斯社》亦曾報導，新西伯利亞市地區法院以叛國罪逮捕了新西伯利亞國立大學量子光學技術實驗室主任德米特里·科爾克（Dmitry Kolker），因涉嫌與中國情報部門合作，被以叛國罪遭到逮捕。

俄羅斯新西伯利亞國立大學量子光學技術實驗室主任德米特里·科爾克，因涉嫌與中國情報部門合作，被以叛國罪遭到逮捕。（圖／推特@CyberRealms1）

科爾克是物理和數學科學博士，也是俄羅斯科學院西伯利亞分院雷射物理研究所研究員，是物理電子學方面的專家，亦在新西伯利亞國立技術大學 (NSTU) 自動化系任教，曾發表了112篇科學論文和3項專利。他曾在中國的一場國際會議上發表演講，6月30日被捕後關押在莫斯科的一所監獄。

另據俄媒 KP-Novosibirsk報導，早已被診斷為癌症末期科爾克，已於近日去世。