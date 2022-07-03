現年64歲的彰化縣花壇鄉民代表曾文志，3日下午被發陳屍在房間內，過去已經擔任過2屆花壇鄉民代表，其雙胞胎哥哥也是花壇鄉的前鄉長曾文勳，據了解曾文志死前沒有任何徵兆，昨天還很正常，沒想到突然就離世，也引發地方震驚。
而曾文志的家屬相當低調，據傳家人今天發現他早上沒起來，就覺得怪怪的，直到下午１點多才到曾文志房間查看，沒想到曾文志已經氣絕多時，明顯死亡，家屬也趕緊報警，目前已經排除他殺可能，詳細的死因還有待後續調查釐清。
現年64歲的彰化縣花壇鄉民代表曾文志，3日下午被發陳屍在房間內，過去已經擔任過2屆花壇鄉民代表，其雙胞胎哥哥也是花壇鄉的前鄉長曾文勳，據了解曾文志死前沒有任何徵兆，昨天還很正常，沒想到突然就離世，也引發地方震驚。
而曾文志的家屬相當低調，據傳家人今天發現他早上沒起來，就覺得怪怪的，直到下午１點多才到曾文志房間查看，沒想到曾文志已經氣絕多時，明顯死亡，家屬也趕緊報警，目前已經排除他殺可能，詳細的死因還有待後續調查釐清。
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