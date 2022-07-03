台北商業大學前校長張瑞雄專長研究大數據與AI人工智慧，他長年在媒體分享專業觀點，撰寫投稿社會議題、教育問題與科技發展等看法，近期將重點文稿編纂成冊，推出新作《元宇宙的讀書人：科技、數位、人工智慧的開源活水》，期許對科學普及做出貢獻。

張瑞雄今(3)日舉行《元宇宙的讀書人：科技、數位、人工智慧的開源活水》新書發表會。論及為何對撰寫科普文章產生興趣，他提到，民國84年某天，收到電費通知單，就隨手研究收費內容，發現其中一段說明是「電費是計算至角，並採用四捨五入，以元為收費單位」，估算台電恐溢收電費，「內心對這個小小發現若不讓人知道很難過」，自此養成長期投書報紙的習慣，向讀者分享自身觀點。

張瑞雄提到，由於他見長於資訊專業，同時也在大學教書，所以文章以資訊科技的評論和科技新知介紹為主，旁及教育的親身經歷的問題。

張瑞雄指出，當然因為身處台灣民主化過程當中，一些社會與政治議題的評論會偶而觸及，27年下來也累積了好幾百篇文章，出版新書便就挑選和科技相關的文章百餘篇，希望對於數位科技和目前最夯的人工智慧和元宇宙的科學知識普及做些貢獻。

張瑞雄與媒體關係十分友好，不只常見其撰稿分享科普知識，高教議題更是專業，因此他在今日的新書發表會上也承諾，會再出一本探討高教問題的專書。