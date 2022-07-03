民進黨屏東縣長參選人周春米3日接受前總統陳水扁訪問，暢談政治啟蒙與從政之路，言談間更談到黨內初選時，藍軍暗助初選過程，陳水扁則鼓勵她說，激烈初選是必然過程，相信周能越戰越勇。

周春米表示，成長過程中受到許多黨外前輩啟蒙，而陳水扁活躍於那個風起雲湧的年代，歷經美麗島辯護律師、蓬萊島案、民意代表、市長，最後完成第一次政黨輪替擔任總統，是所有民進黨人眼中的民主先驅。

過程中談論民進黨屏東縣長初選時，有人質疑國民黨員暗地力挺周春米出線，針對此議題，陳水扁為周春米喊冤說，由於她的父親周輝煌過去是屏東資深國民黨籍議員、交友廣闊，因著這分情本來就會有人支持，這是很自然的人情義理。

陳也談到，當初自己在競選台北市長時，也是經歷過初選的洗禮，過程雖然激烈，但也學習到很多，如果沒有初選的經驗，可能就不會有後來的「阿扁市長」，相信周春米也能越戰越勇。

面對犀利提問，周春米笑稱，陳前總統果然是寶刀未老，但也知道陳水扁的鞭策是「苦口良藥」，是替自己一一拆解應對這些質疑，也希望未來有更多機會向民主前輩請益。