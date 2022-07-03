日香微笑吐司車宣布回歸，雙北巡迴販售當天出爐新鮮吐司。（日香高級吐司專門店提供）

芒果季到來，不少烘焙點心都將芒果作為靈魂主角。世界麵包冠軍、日香主理人武子靖繼冠軍款蜂蜜芝麻生吐司後，再推期間限定「紅玉芒果美肌生吐司」，並放送2件85折優惠，讓民眾下午茶有了新選擇。

日香精選台灣愛文芒果，將整顆芒果切丁烘乾，再將有紅寶石之稱的紅玉紅茶葉研磨成粉，與芒果丁一起捲入添加比利時發酵奶油的麵糰中，經過烘烤的生吐司保有細緻質地、口感豐富，每一口生吐司都嘗得到酸甜果粒與濃郁茶香。即起於日香門市與線上通路同步販售，單顆售價300元，搭配7月優惠可享2件85折；門市及快閃櫃加碼販售切片生吐司。

另外，日香微笑吐司車宣布回歸，因應疫情，讓客人購買常溫吐司能有門市之外的更多管道，車身印有吸睛niko LOGO的吐司車，載滿每日新鮮現烤生吐司。經典原味元氣生吐司、每日限量黑糖冬瓜生吐司、酸甜內餡柑檸生吐司、熱銷冠軍款蜂蜜芝麻生吐司通通有，吐司車巡迴地點鎖定台北與新北地區，不定時出車至各地商圈服務廣大的粉絲。