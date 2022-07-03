據香港電台報導，中國國務委員兼外長王毅昨日抵達緬甸中部城市蒲甘（Bagan），展開訪問東南亞多國的旅程，準備出席和主持瀾湄合作第七次外長會，與會的包括緬甸、寮國、泰國、柬埔寨和越南的外交部長。

大陸外交部發言人趙立堅7月1日宣布，王毅7月3日至14日赴緬甸主持瀾湄合作第七次外長會。這是緬甸軍方去年2月發動政變奪權以來，王毅首次到訪緬甸，目前不清楚王毅會否與緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面。

緬甸軍政府發言人說，各國外長出席會議，是對緬甸主權和政府的承認，部長們將簽署諒解備忘錄及合同。

反對軍方統治的緬甸影子政府外長表示，任何與緬甸軍方的合作都是違背人民意願，這次會議也直接違背東協的和平計畫。

王毅之後應邀到印尼出席G20二十國集團外長會，將正式訪問泰國、菲律賓、印尼和馬來西亞，並主持召開中印尼高級別對話合作機制第2次會議，在廣西南寧主持中越雙邊合作指導委員會第14次會議、中柬政府間協調委員會第6次會議。