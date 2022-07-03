桃園市議員謝美英（左）要求，中壢1號社宅旁龍東路445巷路面標線若要更動，應與居民充分溝通。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢1號社會住宅完工，目前進行招租預計11月入住，附近居民陳情，從社宅動工後，除忍受工程噪音之苦，龍東路445巷因工程所需暫時無法停車，未來柏油路重鋪，可能將白線改為畫黃線。居民擔憂，未來社宅入住停車空間不敷使用，呼籲相關局處規畫時應考量附近住戶感受及便利性。

中壢1號社宅由市府投入48億工程經費，興建地上21層、地下2層建物，住宅單元有3種房型、共957戶，設有社福館、公托中心及市民活動中心等設施。市議員謝美英指出，1號社宅工程收尾階段，居民原先習慣將車輛停放在龍東路445巷白線，相關單位卻在沒有告知之下擺滿交通錐，一問才知道是社宅公共藝術品要進場，直到7月8日都無法停車，而未來柏油路重鋪，也計畫將白線改為畫黃線。

她說，社宅工程施作期間已經造成附近居民包含噪音及交通上的不便，有些事並未做到事前與地方上溝通或告示而造成困擾，另龍東路445巷靠近社宅路段原先就是畫設白線，居民停車不會影響雙向會車，如果相關局處要做標線更動，應先聽取地方意見，也要考量可能造成的影響，得有相關配套因應。

桃園市住宅發展處指出，該路段目前擺交通錐是因應社宅公共藝術品進駐所需，7月8日前暫時禁止民眾停放車輛，而後續市府將白線改畫設紅線或黃線，將由中壢區公所辦理會勘，屆時將聽取里長、里民意見後再做決議。

另外，謝美英也說，積極爭取的龍東路445巷至龍昌路口約150至200公尺瓶頸道路，南亞技術學院校方已同意土地協議價購，後續市府要走簽約、徵收、過戶並開始施作拓寬工程，南亞校園圍牆將做退縮，呼籲市府要趕緊加快腳步，未來社宅居民入住往來車輛會更多，趕緊打通該路段才能讓交通行駛更加安全。