民進黨雙北市長遲未提名，繼民進黨立委羅致政表明無意參選新北市長之後，黨內傳出英系屬意選台北市長的衛福部長陳時中也萌生退意。黨內人士透露，雙北遲未確定，主要是蔡英文總統希望前副總統陳建仁能出戰台北或新北，但陳建仁遲未點頭。對此，媒體人「逆風的烏鴉」爆出陳建仁猶豫的原因「就是收入」，更直言「損失太大了」，引發討論。

逆風的烏鴉今（3）日在臉書上表示，有消息說蔡英文正在力勸陳建仁選台北市長，他認為「這消息有一定可信度」，因為「以現在疫情的狀況，陳時中真的不太適合烙跑去選市長」，再來「蔡英文不會想把台北市拱手讓給一直搗蛋的正國會」，逆風的烏鴉更分析，陳建仁當選的機會不會比陳時中低，也不會比林佳龍低，他更坦言「台北這一仗，只要民進黨不要派太差的人，都很有贏面。原因無他，就是現在三腳督的態勢已成，民進黨的人選只要不要像4年前的姚文智崩盤，當選的機率是不小的」。

不過逆風的烏鴉也點出，陳建仁現在在等待的原因「不是因為選不上」，而是因為「可能選上」。逆風的烏鴉直言，因為一旦選上，對陳建仁的損失將會很巨大，「這個損失，就是收入」。逆風的烏鴉說，日前陳建仁在卸任副總統時「放棄副總統禮遇金」，用來凸顯他的高風亮節。但實際上是，陳建仁在卸任前，就已經確定了要去中研院擔任特聘研究員，卸任後，就「無縫接軌」去當特聘研究員了。

逆風的烏鴉提及，陳建仁擔任特聘研究員，月薪大概在40、50萬元之譜；但是副總統禮遇金是一個月18萬元，而且因為陳建仁副總統只當了4年，所以禮遇金只能領4年。但是特聘研究員是可以「特聘」一輩子的。這也讓逆風的烏鴉直言「所以陳建仁不是什麼放棄禮遇金，而是依法他本來就不能領特聘研究員薪水又領禮遇金，他是『擇優』而不是『放棄』，是不是很會算？」但如果陳建仁選上台北市長後，就得放棄他現在特聘研究員一個月40、50萬元的薪水，「選台北市長，選上的損失太大了」。

最後逆風的烏鴉說「台北市長的薪水只有19萬，而且任期是4年。當年陳建仁放棄副總統禮遇，『擇優』去領特聘研究員薪水，現在要『擇劣』領19萬，對他來說，一定是充滿掙扎的吧」，逆風的烏鴉更爆出陳建仁盤算，「他的首選應該是疫情指揮中心指揮官，這樣特聘研究員可以兼著，薪水照領。其次應該是選新北市長，反正選不上，請一個月假、走個過場、選完繼續領錢」。