黃偉哲配合學生做出高難度肢體動作。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

有學生帶著大相框跟市長「同框」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

新化國中學生寫卡片感謝市長及防疫人員辛苦，讓黃偉哲直呼窩心。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲今年參加中小學畢業生市長獎頒獎典禮，承諾「只要你比得出動作，市長都陪你拍」，成為今年畢業受獎學生的難忘禮物，今年最後一場今天結束，他扮裝皮卡丘、殭屍、表演金雞獨立等動作，其中一名新化國中畢業生手寫卡片，感謝市長和防疫人員守護市民健康，讓他直呼很窩心！

「市長陪你拍」回響熱烈，領取市長獎學生都很期待可以跟市長KUSO合影，今天雖然是今年度畢業生最後1場頒獎，但去年畢業生也已有高達1771位報名補拍，教育局將規畫3場補拍，分別為7月10日民治市政中心南瀛堂1場，7月16日安平區慈濟高中2場。

黃偉哲說，希望獲獎學生領取市長獎時，大家都能留下一個美好回憶，他也樂於配合拍照，滿足學生要求。今天是今年度畢業市長獎學生頒獎的最終回，延續前幾場頒獎典禮各種創意出籠，有學生帶著皮卡丘服裝請市長著裝合拍，也有人帶著大相框跟市長「同框」，而考驗他肢體的一字馬、金雞獨立、劈腿等高難度動作也沒少。

他全程來者不拒，親和力十足，整場頒獎充滿歡笑聲。黃偉哲透露，最窩心的是，典禮結束後收到一位畢業生手寫卡片，這名新化國中女學生提到「疫情爆發以來，感謝市長和第一線防疫人員奔波守護，我們才可以得到安全，也才能參加活動。」黃偉哲說，學生不只很有創意，也相當貼心，讓他備感窩心。