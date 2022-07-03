第33屆金曲獎昨晚（2日）在高雄巨蛋隆重舉行，紅毯上星光熠熠，沒想到蕭煌奇和盧廣仲卻穿了同款的軍綠色西裝外套，引發網熱議；不過蕭煌奇態度大方，不僅在臉書發合照，還開自己的「地獄梗」，讓數萬網友莞爾一笑。

角逐本屆華語歌王的盧廣仲，這次的紅毯戰服跳脫保守的黑、灰色系，選用活潑的撞色菱形印花內搭，再穿著要價2萬8880元的軍綠西裝外套走星光紅毯，竟意外撞衫入圍台語歌王的蕭煌奇，讓網友紛紛留言驚呼：「有夠尷尬！」

但蕭煌奇和盧廣仲的態度相當大方，不只留下笑開懷的同框照，蕭煌奇更是PO上網並發文大開自己的玩笑：「英雄所見略同。」幽默的自嘲方式引起網友噴笑，截稿之前有破2.3萬人按讚、近9百則留言，網友一面倒地認為蕭煌奇實在太幽默，趕緊tag其他人一起狂刷留言：「怎麼能夠自己開自己地獄梗」、「應該只有英雄所略同，沒有見」、「所以是一起看到什麼了？」、「金曲最佳視力獎」、「留言區一堆人真的很可惡，小心等等他看了心裡難過」。