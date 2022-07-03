BWF超級750系列馬來西亞羽球公開賽今天（3日）是決賽日，女單決賽泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）以21比15、13比21、21比16力克去年東京奧運金牌中國大陸陳雨菲，依瑟儂拿下個人自2020年1月印尼羽球大師賽後，暌違約2年半的首座冠軍。

在大馬公開賽，依瑟儂從8強開始連續3場賽事都面對中國大陸選手，陸續擊敗韓悅、王祉怡及陳雨菲，其中和陳雨菲的冠軍賽，依瑟儂在第3局曾以20比12擁有8個冠軍點，陳雨菲不放棄地救回了4分，不過最後依瑟儂沒讓大幅領先浪費掉，還是在這場歷時65分鐘的大戰，收下自己等候多時的冠軍。

生涯對戰上，依瑟儂仍處於3勝15敗劣勢，不過今天突破陳雨菲後，依瑟儂也中止對戰8連敗惡夢，比賽結束時她趴在地上好一會兒，享受久違的冠軍喜悅。

至於先完成的混雙及女雙，混雙由中國大陸鄭思維／黃雅瓊奪冠，女雙冠軍落入印尼拉哈育（Apriyani Rahayu）／拉瑪達安緹（Siti Fadia Silva Ramadhanti）手中。