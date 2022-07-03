興光堡壘桃園青年創藝聚落自2019年營運至今，培育出近200名青年職人。（陳夢茹攝）

「點點興光 畢業Say Goodbye派對」活動中，永豐高中韓流社獲頒追求卓越獎。（陳夢茹攝）

興光堡壘桃園青年創藝聚落原為璟都建設預售中心，企業無償提供給市府作為公益使用，自2019年營運至今3年，由於租借屆期將於9日熄燈謝幕。市長鄭文燦承諾，再見不是不再見面，青年培育計畫不會中斷，未來將由3個新基地接棒。

鄭文燦說，興光堡壘的命名由來取自大「興」西路與正「光」路，青年局規畫多功能教室、練團室、放映室、藝文走廊、戶外草原等多元複合式空間，在這1198個日子裡場地租借近1300次、進出總人次達3萬5000人、開設600多堂工作坊、培育出近200名青年職人，成為文創人才育成中心。

「興光堡壘將細胞分裂成3個點！」鄭文燦說明，興光堡壘雖然即將熄燈，但青年人才的培育不可間斷，未來將在3個基地與民眾再相見，包括中路4號社宅職人孵化基地、北區青少年活動中心桃漾館及中壢中原營區，中原營區其中1個營舍將打造成中原創藝聚落，期許該地成為桃園版的華山藝文特區。

青年局3日於興光堡壘舉行「點點興光，畢業Say Goodbye 派對」活動，邀請曾參與過課程、工作坊、比賽等的青年職人回家慶祝。694樂團曾參加第6屆桃青之星，榮獲第3名及現場觀眾票選的人氣獎，3人自高中2年級組團至今，即便現已就讀不同大學，仍堅持組團表演，再度登台表演成功帶動現場氣氛。

局長陳冠穎說，青年培育一直是桃園重點發展項目，未來將持續建設不同面向的基地中心，如中壢1號社宅地方創生基地、中路3號社宅數位轉型電商基地、中路4號文創人才孵化基地及中原創藝聚落等，要建立起桃園青年培育體系，讓青年繼續發光。