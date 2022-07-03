基隆河岸車道暖暖過港段預計年底貫通，未來可一路暢行至新北瑞芳區。地方提及，三貂嶺自行車道日前啟用，瑞芳、雙溪增設YouBike站點，本市也應建置自行車系統，盼市府能審慎評估。交通處回應，有持續關注YouBike2.0，會再做綜合考慮。

基隆河岸自行車道工程近12公里，預計年底沿線幾處斷點皆能貫通，包含串連七堵區4座橋梁間車道、暖暖區過港路步道高架化，以及興隆街河岸懸臂道工程等，未來民眾可以騎車從瑞芳、暖暖、七堵、汐止一路悠遊整個北北基大生活圈。

不過，許多暖暖、七堵在地居民認為，車道建置完畢，卻沒有單車系統相當可惜，盼市府能研議設置。市議員王醒之表示，暖暖火車站作為中心點，往西到新北長安橋、往東到瑞芳車站都有YouBike，唯獨基隆沒有，要求市府不應該只以成本、財務為考量，針對市民需求要有量化的指標評估。

王醒之指出，七堵區泰安里於草濫水尾土地公廟，自建免費自行車借用系統，雖然使用率不高，但仍有需求，市府可考慮以民間自行發展模式從旁輔導，不一定要YouBike，期許能有一套公共系統率先實驗、嘗試。此外，他說，苗栗2021年設30個自行車站點，財政等級比基隆更糟，但累積騎乘次數已超過288萬人次，值得參考借鏡。

對此，交通處長蘇先知回應，設置自行車系統的判準點並不容易，非單一指標，先前單純依財務面作考量主要是其影響因素較大，他提及，外縣市推動的經驗確實值得參考，市府有持續關注YouBike1.0及2.0，會再做綜合考慮。