桃園市日前有名長者因跌倒入院治療，無意間檢查出頭頸部異常發紅腫大，後得知是牙周問題造成頭頸深部發炎、化膿、呼吸壓迫，緊急插管後氣切治療才救回一命。醫師呼籲，一旦頭頸部出現紅、腫、熱、痛等病徵就要快點就醫檢查，避免小病拖成大病。

衛生福利部桃園醫院加護病房主任張懷陸醫師指出，頭頸部嚴重的感染會侵犯到深層筋膜組織，進而造成頸部深層感染，甚至會擴散至縱膈腔演變為縱膈腔炎。為此護理師黃俊達建議，當頭頸部出現「紅、腫、熱、痛」等病徵一定儘速就醫檢查。

黃俊達表示，臨床中很常遇到有些長者認為牙周牙痛的問題很小、就醫麻煩或太忙等，經常忽視這個小問題，直接吃止痛藥舒解疼痛，或者抱著能忍則忍的想法，此舉會延誤就醫。

黃俊達說，例如該名長者就醫時已發現頭頸部有嚴重發炎、膿瘍、腫脹等症狀，甚至造成呼吸道壓迫、呼吸困難，狀況危急因此需要插氣管內管並住進加護病房觀察。

黃俊達另也提醒，如患者有糖尿病或免疫疾病就須更加小心，由於傷口癒合不容易，死亡機率也會提高，建議民眾應該定期至牙科診所就診檢查，在出現牙齒牙周問題時才能在早期發現，趕緊介入治療，避免小病痛一發不可收拾，釀成大問題。