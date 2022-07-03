摩斯漢堡推出「台東紅烏龍茶」，購買有機會參加抽獎赴台東玩。（摩斯漢堡提供）

漢堡王祭出各式組合、點心優惠，「個人超省餐」黃金起士雙豬培根堡加小薯、小可，特價119元。（漢堡王提供）

暑假到來，速食業者出招搶客，拿坡里炸雞專賣店獻上誠意十足的「整桶都是腿」，凡購買「義式雞腿桶」就送8隻「義式雞翅」；摩斯漢堡則與台東縣政府攜手，即起全台門市都能品嚐到台東鹿野茶香，還有機會參加抽獎到台東出遊。漢堡王推出最HOT霸王省優惠券，即起至8月31日，個人超省餐下殺55折起。

拿坡里炸雞專賣店即日起至8月31日，購買「義式雞腿桶」就送8隻「義式雞翅」，原價616元，現在只要449元，享73折優惠 ，不管你是多肉雞腿派還是鮮脆雞翅派，讓你兩個願望一次滿足。此外，即起至15日，凡為「三商i美食卡APP」會員，每天1次開啟APP「簽到打卡」即獲得1點集章，集滿10點就可在APP集點功能畫面領取「拿坡里小披薩免費兌換券」一張。

摩斯漢堡長期推廣優質農產並使用在地食材，即起全台門市都能品嚐到台東鹿野茶香。15日前凡購買「台東紅烏龍茶」至活動網站登錄發票即可參加抽獎，有機會到台東體驗熱氣球嘉年華。此外，31日前MOS Order App也同步推「MOS安心取溫馨送」台東紅烏龍茶量購優惠，原售價60元，優惠價49元。

漢堡王即日起至8月31日，個人超省餐下殺55折起，只要百元，就能吃到「堡、薯、點心與飲品」四件組；雙人激省餐最高享65折，還可一次享用大小堡；另有多款「花生」系列明星商品優惠組合。多人餐最低299元起，三堡超值組合餐，平均一人百元有找。買一送一則祭出脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、茶花綠茶、百事可樂、中份薯條、辣薯球多款人氣商品。