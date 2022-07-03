民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，3日到桃園參加桃園市林姓宗親總會理監事聯席會議。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，3日到桃園參加桃園市林姓宗親總會理監事聯席會議。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，3日到桃園參加桃園市林姓宗親總會理監事聯席會議，宗親指出，林智堅本周已加入平鎮區的林氏宗親會，將入籍平鎮，現場也提案通過為林智堅組後援會，成為全市首個後援會，林入場時宗親紛紛高喊：「小智市長當選！」氣氛熱絡。

「燦哥市長到小智市長，無縫接軌沒有違和感！」領著林智堅一一介紹桃園林姓宗親的鄭文燦說，自己妻子林俞汝是八德林氏宗親會會員，8年前自己以「林家女婿」身分，獲得林姓宗親的疼惜與支持，鄉親最常說：「投給鄭文燦這票最有價值！」林家女婿沒有讓鄉親失望，下一個黃金10年由林家傑出子弟來接棒，讓林家出桃園第一個桃園市長，「我翻轉桃園，他下一棒讓桃園起飛！」

林智堅則說，從新竹到桃園的路上就接到「桃園隊」團隊電話，說林氏宗親會為他成立第一個後援會，真的很感謝，他說鄭文燦是林家女婿、桃園子弟，也是五星市長，8年來桃園發展有目共睹，緣分安排剛好自己是桃園女婿、林家子弟，鄭文燦47歲成為桃園升格後第一任市長，自己今年47歲挑戰接棒。

林智堅說，自己雖然年輕，但有新竹治理經驗，也很會做事，尤其桃竹本來就是共同生活圈，尤其是南桃園鄉親拜拜會去新竹城隍廟、義民廟，逢年過節採買也會到城隍廟周邊，年輕人逛街也會到新竹的百貨公司，近8年來也在蔡英文總統支持下，完成很多建設和活動。

林智堅說，近年很多大型活動，第一多是新竹、第二就是桃園，施政鄉親都有目共睹，將利用未來的100多天，在「桃園隊」合作下，勤走基層、握緊大家手，向大家報告未來如何延續五星市政，讓國門之都持續進步，讓年輕桃園持續躍進，希望鄉親支持，讓林家子弟當桃園市長。