根據CNEWS匯流新聞網公布的蔡政府最新民調，交叉分析發現總統蔡英文滿意度在高屏澎、雲嘉南地區皆呈現下滑，台北市議員李明賢分析指，高屏、雲嘉南是綠營的傳統鐵票區，但蔡英文在這兩大區域下滑的幅度，相較比北部多，是否表示這些鐵票區沒那麼鐵了？

CNEWS匯流新聞網公布的「6月份全國定期調查」，對蔡總統的施政表現，有44.9%的民眾感到滿意，34.9%表示不滿意，另根據該民調交叉分析，居住在雲嘉南地區、40歲以上、小學及以下學歷、民進黨支持者 ，對她的滿意度較高。但若從區域別來看蔡英文的滿意度，高屏澎4月時為59.5%，6月時跌至43.5%，下滑16個百分點；雲嘉南4月時為58.1%，6月時跌至至50.2%，下滑7.9個百分點。

李明賢分析指出，該民調特殊之處在於蔡英文的滿意度在雲嘉南、高屏澎的變化， 從4月到6月的滿意度變化很大，是否表示蔡總統在雲嘉南、高屏澎的鐵票倉，不若以往鞏固？高屏、雲嘉南是綠營的傳統鐵票區，蔡英文在這兩大區域下滑的幅度相較比北部多，是否表示這些鐵票區也沒那麼鐵了？以及蔡英文的輔選、吸票能力有點生鏽？他認為，對2022年地方選舉可能有影響。

另外，針對電價調漲，李明賢認為，在該調查之後若再調查一次，是否可能影響蔡英文、蘇貞昌的滿意度？這次漲電價影響最大的是工業用電、用電大戶，多數民生用電都沒影響到，除非後續影響到物價，甚至對民生有更多衝擊，但這次漲價引起工商界的抱怨批評，多多少少會影響，可是殺傷力並不會太大，也就是說，這次漲電價對執政黨雖有傷，但不見得有致命性的傷害。